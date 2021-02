Koostajad on teinud mahuka töö, mille eest neile aitäh. Selle viljad on kooskõlastatud hulga institutsioonidega. Nende seas on kaks ülikooli, Eesti teadusagentuur, eesti keele kui teise keele õpetajate liit, keeletoimetajate liit, eesti keele instituut ja Eesti kirjandusmuuseum. Neil on olnud mõndagi öelda. Mitte kõiki ettepanekuid ei ole arvestatud. Näiteks on lükatud tagasi keeletoimetajate liidu täiendus, et tulevikus töötaks avaliku ja erasektori asutustes enamjaolt kutselised keeletoimetajad. Eelnõu koostajad haridus- ja teadusministeeriumis on vastanud: «Mitte arvestatud. Ehkki nõustume, et keeletoimetajate tööd tuleb tulevikus enam väärtustada, teeb värbamisotsuse iga asutus ise.» Kuid jutt ei ole värbamisotsusest, vaid soovitusest, et asutuse keeletoimetajale kehtestataks nõuded, et tema töö kvaliteet oleks tagatud kutseeksami sooritamisega. Keeletoimetajad on ka lisanud sõna «enamjaolt». Kui nõuame ministeeriumi ametikohale kandideerijalt nt kõrgharidust või töökogemust, miks ei tohi me siis tahta, et võimaluse korral eelistataks kutsekvalifikatsiooniga keeletoimetajaid?