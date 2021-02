Uue koalitsiooni osapooled Reformierakond ja Keskerakond ei ole kahjuks piisavalt otsustavalt korruptsiooni hukka mõistnud. Seda võib välja lugeda nii uute võimupartnerite avalikest ülesastumistest kui ka värskest koalitsioonileppest. Jah, seal on küll kokku lepitud mitmes punktis, mis läbipaistvuse ja korruptsiooni ennetamise seisukohalt on olulised, aga kaugeltki mitte kõige olulisemad.

Keskerakond ja Reformierakond on käivitanud tüüpilise eksitamise skeemi, kus tule alt pääsemiseks paisatakse avalikkusele arutamiseks teemad, mis aitavad tähelepanu põhiprobleemidelt eemale juhtida. Võimuliit on lubanud töötada välja huvide konflikti jälgimise juhised ministritele ja nende nõunikele. Veel on kavas panna ministrite nõunikud deklareerima oma majanduslikke huvisid ja kohustada poliitika kujundamises kaasa rääkivaid vabaühendusi andma aru oma rahastajate kohta.