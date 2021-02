Mudlum: ilusatest ja koledatest piltidest

Täna ei räägi ma lugejatele koroonast või poliitmängudest, kuigi vahepeal on olnud huvitavaid arenguid. Eesti on saanud sooliselt tasakaalustatud valitsuse, Ameerikas lõppes Trumpi-ajastu, igal pool maailmas käärib. Oleks keegi aasta tagasi näidanud pilte rahvarahutustest, kus kõik kannavad maske, nii protestandid kui korravalvurid, poleks neid kaadreid vist isegi düstoopilisse katastroofifilmi paigutada osanud. Elu lööb fantaasiat ikka pika puuga. Kui siit kuhugi edasi minna on, siis vast sellise valitsuse poole, kus KÕIK on naised ja võib-olla paar meest ka moepärast punti võetud. Kirjanduses on muidugi see eksperiment mitmekordselt ära tehtud, kasvõi meie omamaise kirjaniku Henn-Kaarel Hellati raamatus «Naiste maailm». Tore oleks muidugi, kui sellist fakti, et valitsuses mõni naine on, ei peaks nii suure kella külge panema. Tegelikult on ka naised inimesed. Nende hulgas võib olla erakordselt tuhme ja kiuslikke isendeid, võib olla kindlameelseid ja kartmatuid, tarku ja ettevaatlikke, igasuguseid. Ma võiks kohe paar nime letti lüüa, kes hoolimata oma naissoolisusest on päris parajad tumbad.