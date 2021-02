Kuidas end kodus jumalannana tunda?

Õigeid vastuseid oleks ehk mitu, kuid ärge unustage: see on siiski moelugu. Niisiis otsime tujutõstvat imerohtu rõivamaagiast. Sõna, mis seob kokku armastuse oma keha vastu, hetke nautimise ja sensuaalse kallistuse, tähistab üht vanimat materjali moes – siidi . Arter ajas juttu moelooja Helen Valk Varaviniga , kes on täielikult pühendunud siidile. Miks? «See on jumalik tunne!»

Siidi pole mõtet kirjeldada, seda peab tundma. Siidpesu puudutada, selga panna – see tekitab lihtsalt jumaliku tunde! Mu eesmärk on luua maailma parimat pesu. Ma ei karda suuri sõnu, see tõepoolest nii ongi. Kes on proovinud, saab aru. Ma ise kannan ainult enda disainitud pesu. Ma tean, et peaks turu-uuringuteks vahel ka teisi proovima, aga mul pole huvi eksperimenteerida. Ma ei suuda oma mugavust isegi ajutiselt ohverdada.