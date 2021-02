Koduost on meil Euroopa võrdluses vägagi taskukohane, kuigi Valgast Tallinna või Tartu korterit vahetada pole võimalik. Seni ei ole korterite hinnakäärid suurlinnarännet pidurdanud ega ka laiendanud eeslinna pendelrände vööndit. Positiivne pikemalt tulevikku vaatav sõnum eelmisest aastast on see, et maakonnalinnade elamuturg kosub.