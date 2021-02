Kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali elutööpreemia laureaat graafik Vello Vinn on kunstnik, kelle arvukad teosed lummavad. Need on täpsed ja süsteemsed, samas ka meeldivalt kummalised ning üllatavad. Nii sõnamängulised kui ka sõnakuulmatud. Vinn ise on sooja ja heasüdamliku olemisega klassik, kes on oma loominguga aastakümneid mõjutanud nii vanemaid kui ka nooremaid kunstnikke. Tema äravahetamatu käekiri muudab ta loomingu täiesti ainuliseks. Napisõnaline, ent samas väga täpse ütlemisega – Vello Vinn räägib hea meelega elust ja kunstist nii, nagu tema neid näeb.