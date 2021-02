Volkswagen Caddy: mugavuskaubik

Ühel sõbral on Caddy. Väike punane kaubik. Hoolimatu saatus on tõmmanud värvkattele kriipse-kraapse ning täkkinud kerele jälgi, mis kõik kokku annavad tunnistust pikast teenistuskäigust. Sõber on oma Caddy sisemuse põhjalikult ümber ehitanud.