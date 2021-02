«Hinnad on väga-väga tõusnud,» ütles Eesti Kaupmeeste Liidu juht Nele Peil transpordi kohta. Tema sõnul antakse hinnatõus osalt klientidele edasi ning paljuski tehti see ära aasta alguses. Et firmadel on ka pikema aja peale tehtud ja fikseeritud hindadega tarnelepingud, hakkab hinnatõus pitsitama ettevõtjat ja edasi tarbijat siis, kui vana leping läbi saab.