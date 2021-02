Kas teate, et rosolje on pärit Narva-Jõesuust? Ei tea. Aga kõik vähegi Eesti elust ja brutaalköögist huvituvad inimesed teavad, et Indrek Kõverik peab seal söögikohta Franzia, mis sai koroonakevadel restoraniroogade ülemaalise laialiveoga kuulsaks kogu Eestis.