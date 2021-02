Pandeemia tekitas suure huvi eestlaste robotbaarmeni vastu

Eesti idufirma Yanu arendatud robotbaarmenid on meelitanud ligi huvilisi mitmelt maalt. Ettevõtte juhi Alan Adojaani sõnul on praeguseks sõlmitud 25 eellepingut, aga lisaks on veel sadakond huvilist nii USAst, Suurbritanniast, Hispaaniast kui ka Araabia Ühendemiraatidest, Austraaliast ning Singapurist.