Milline on koroonaepideemia tulevik?

Selle kõige taustal on justkui unustatud küsimus: mis saab edasi? Kanname maske, vaktsineerime – ja seejärel taas kanname maske, kusjuures igal sammul rõhutatakse, et ei vaktsineerimine ega ka läbipõdemine ei kaitse meid. Milleks need vaktsiinid siis üldse, kui need meid niikuinii ei kaitse ja maski peab ikka kandma? Saksamaal juba vaadatakse iga välismaalast kui katkuhaiget ja isegi Lätis peab karantiini jääma. Lapsed lasti meil kooli, aga kui kauaks? Millal võib taas kokku saada heade sõpradega, süüa mõnusalt õhtusööki ja juua pudel või kaks head vein?