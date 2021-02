Õue jalutama läinud taat külmus hooldekodu juures surnuks

«Inimene läks välja kõndima ja saja meetri kaugusel oli siis kukkunud. Meeltesegadus oli tal niikuinii. Ta kukkus ja palju praegu üheksakraadise külmaga on vaja lebada, et vanainimene sureb,» ütles Helme pansionaadi juhataja Peeter Arro Postimehele ja lisas, et mees oli õue läinud üksnes toariietes.