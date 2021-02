Valitsus võtab luubi alla teadusnõukoja liikmete julgeoleku

Valitsus hindab teadusnõukoja liikmete tööd väga kõrgelt ja on neile tänulik, selgitas Kallas. Nelja­päeval arutas valitsus nõupidamisel, kas teadusnõukoja liikmete julgeoleku tagamine vajaks suuremat panust. «Need rünnakud on kahetsusväärsed ja nendega tuleb tegeleda,» leiab Kallas.

Siseminister Kristian Jaani ütles Postimehele, et otseselt valitsus ei arutanud teadusnõukoja liikmete julgeoleku tagamist, kuid sellest räägiti. «Sellised käigud, mis on nii sotsiaalmeedias Irja Lutsari vastu suunatud, kui ka eilne (kolmapäevane – toim) professor Peep Talvingu ründamine, peavad selgust saama. Ma tean, et politsei saab selguse majja,» lisas Jaani.