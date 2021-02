Borrelli kolmepäevane külaskäik on esimene ELi kõrge esindaja visiit Venemaale alates 2017. aastast. Samal ajal on Vene politsei seoses üle riigi Navalnõi vahistamise pärast tõusnud protestidega vahistanud vähemalt 10 000 inimest.

Navalnõi saadeti sel nädalal peaaegu kolmeks aastaks vangi. See on 44-aastase opositsionääri esimene pikem vangistus ning täna peaks ta uuesti kohtu ette ilmuma seoses süüdistustega, et laimas Teise maailmasõja veterani.