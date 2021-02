Kolm meest avastasid USAs 19. juunil 2004 asteroidi, mille kohta esialgsed orbiidiarvutused kinnitasid, et see tabab Maad reedel, 13. aprillil 2029. Kui ma seda esimest korda kuulsin ja see mu teadvusesse jõudis, võttis ikka põlved vabisema küll. Mitte enda pärast, sest vaevalt ma 90-aastaseks elan, kuid järeltulijate pärast.