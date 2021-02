Oleg Ossinovski kaunis kihlatu päästab sünnimaa rahvuslikku aaret

Igal hommikul, olgu Riias või Tallinnas, ärkab Anastasija Udalova enne kukke ja koitu – kell viis. Ärkab ilma, et peaks kella helisema panema. Sest kell kuus, kui Gruusias on kell samal ajal kaheksa, peab ta olema täies löögihoos.

Gruusias asub, nagu Udalova (31) tunnistab, tema «vanem laps», kes on juba nii palju suureks kasvanud, et ei vaja pidevat hoolt, aga järelevaatamist siiski veel küll. Eesti aja järgi kella üheteistkümneni peabki ta Zoomi teel ühendust Thbilisiga. Seejärel koondab kogu tähelepanu ja energia Riiale, kus on jalgu alla võtmas tema teine, «väiksem laps». Temaga läheb igal õhtul kella kümneni, isegi 11ni.