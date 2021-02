Keegi peatus tema ees. Pead tõstmata vahtis ta jumal teab kust ilmunud säravat kingapaari. Hingeldus ei tahtnud ikka veel järele anda. Kuidas oli võimalik läbi sellise sopa liikuda nii pedantselt puhaste kingadega? Ta tõstis pilgu. Ülalt alla vaatas sõbraliku näoga jumekas mees, huulte vahel sigarillo. Võõra pea varjas päikese ning selle ümber tekkis midagi kuldse aupaiste sarnast. Do you know what you want? Nii küsis võõras.