Kultuurinormid varieeruvad eri ühiskondades laialt ning suur on varieeruvus ka selles, kuidas tavad reguleerivad meeste ja naiste käitumist. Selline mitmekesisus veenab, et ühiskondlikult kehtestatud reeglitel on käitumisele kaugelt suurem mõju kui bioloogilistel erisustel.