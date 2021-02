Covid-19 ­geneetika mõistmiseks on vaja võrrelda haiguse läbi põdenute genoomi ­mitte põdenute genoomiga. Selliste ülegenoomsete seoseuuringutega leitavad geeni­efektid on tavaliselt üliväikesed ja seega on nende leidmiseks vaja sadu tuhandeid inimesi. Lahendusena teevad biopangad koos Tartu Ülikooli Eesti geenivaramuga koostööd ja praeguseks on valminud analüüs, kus võrreldi peaaegu 40 000 Covid-19 diagnoosi saanud inimest 1,16 miljoni diagnoosita inimesega. Geenivaramu professorite Reedik Mäe ja Lili Milani juhtimisel on andmestikku panustanud ka 1322 diagnoosiga ja 200 000 diagnoosita eestlast.