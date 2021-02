Õhk sisse ja merepõhja poole!

Just niimoodi alustas 2013. aasta sügisel ka Kaspar Eevald (31), kuid tema jaoks oli salapärase veemaailma tõmme nõnda tugev, et ta tahtis sukelduda üha sügavamale ja sügavamale. Mullu detsembris päädis tema vabasukeldumislembus sellega, et temast sai esimene eestlane, kes käinud ühe hingetõmbega saja meetri sügavusel.

Alustagem sellest, et kirjeldatud rekordiüritus kestis kaks minutit ja 41 sekundit. Kõik, kes on korra elus üritanud tõsisemalt hinge kinni hoida, teavad, et niisama naljalt minutist rohkem ei punnita. Mõistagi on võimalik seda treenida, kuid siinkohal tuleb mängu juba psühholoogiline pool. Peadpidi pesukausis või basseinipõhjas olemine pole võrreldav saja meetri sügavusel käimisega, kus iga hingamisaps võib saada saatuslikuks.