Julia Navalnajalt oodatakse uueks opositsiooni hääleks saamist

Ta vabastati mõne tunni möödudes, kui protestid olid vaibunud, kuid Vene võimude kiire tegutsemine, et naisele jälile jõuda ja ta vahistada, näitab, et Kreml ei karda mitte ainult Aleksei Navalnõid, vaid ka tema abikaasat.

Kui Navalnõi sai esmalt tuntuks blogijana ja seejärel poliitikuna, siis tema naine on jäänud tähelepanu keskpunktist eemale. Ta on küll mehe meeleavaldustest osa võtnud ja toetanud ka tema linnapea- ja presidendikampaaniaid, kuid vähe avalikult esinenud. «Venemaal ei näe me poliitikute naisi meeleavaldustel, kuid poliitika tuleb tormina nende perede ellu vaatamata sellele, kas see neile meeldib või mitte,» viitas naine sellele, kuidas kogu tema pere on Vene võimude sihtmärk Navalnõi poliitilise tegevuse tõttu.