Juurikas. Kevin Uljaste: rekordid tulevad õige tunnetuse pealt

Kevin Uljaste: «Tuleb silmas pidada, et Oberhof on suusatamiseks väga raske kliimaga piirkond. Ilm Oberhofis on külm, pole haruldased juhtumid, kus kraadiklaas näitab miinuskraade. Iseäranis vastik on kurikuulus Oberhofi tuul, see puhub luust ja lihast läbi. Oberhofis on külmetushaigused kerged tulema. Omal ajal, 2011. aasta MK-etapil, sain Oberhofis sellise nohu, et nuuskasin hotellis voodilinad ja vanni täis.»