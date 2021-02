Viguriga kaardid: pilla-palla asustussüsteem

Eestis on praegu 47 linna (Tallinnas ja Kohtla-Järvel veel ka asustusüksuslikud linnaosad), 12 alevit (mitu neist on seotud mingi tööstusharuga), 188 alevikku ja 4455 küla. Kahte viimati mainitud asulatüüpi on enamasti loetud maa-asulateks ja esimesi linnaliseks.