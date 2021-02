Sõna on läinud uuele ringile, l o b a ringile. Seejuures on tähtis mõista, missuguse astme tinglikkusega vaadeldava ajastu keel on, kui metafoorne ja ümber-kaude-ütlev. Mida tugevamalt on vastav aspekt esindajatud, seda suurem on ka eraldatus.