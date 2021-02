Kui Lääne filosoofia ja teaduse loogika (Aristotelese loogika) üheks aksioomiks on A=A ehk asja identsus iseendaga, siis märgi aluseks on A#A, asi pole iseendaga identne, vaid tähendab kellegi jaoks midagi muud. See äratundmine on osutunud väga rakenduslikuks. Juri Lotmani mälestusmärk Tartu Ülikooli raamatukogu ees (autorid Mati Karmin ja Andres Lunge). FOTO: Margus Ansu