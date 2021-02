Berit Nuka: privileegidega peibutamist on vaja kui õhku

Sulgemismeetmetest tüdinud Euroopa igast nurgast kostab Eestiski nii tuttavat nägelemist koroonavaktsiinide üle. Miks pole neid ikka veel rohkem? Miks käib vaktsineerimine nii aeglaselt? Kas vaktsineerimisjärjekord on ikka õiglane? Kuidas karistada neid, kes on järjekorras ette trüginud, ja neid, kes on seda võimaldanud? Selle kõrval hakkab aga üha teravamalt pead tõstma teine debatt: kas ja kui jah, siis milliseid vabadusi peaks andma neile, esialgu küll vähestele, kes on juba kaitsesüsti kätte saanud?