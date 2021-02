Taustaks meenutame, et Eestis on mitmel puhul Vene suunas vaadatud. Jakobsoni pooldajad otsisid sealt vastukaalu baltisakslaste ülevõimule. Sõdade vahel arvasid meie vähesed kommunistid seal nägevat tulevikuühiskonda. Praegu näikse mõned jõud otsivat Moskvast liitlast väärtuselisel pinnal: kristlikke põhimõtteid, vastukaalu sõjakale islamile jms.

Vastavate väärtuste olemus ja tegelik seisund meist ida pool ei puutu praegu siia. Tähtis, et praktikas ei eksisteeri nad muust lahus. Mäletatavasti sõdis kindral Judenitš oma Loodearmeega siinkandis bolševike vastu ja selles ühtis nende suund eestlaste enamikuga. Ainult et mingit iseseisvat Eestit polnud Vene valgetel plaaniski lubada! Idanaabrilt väärtuselist tuge otsides on oht laiemalt libiseda tema mõju- ja meelevalda, mis meile võõras. (Sel pole midagi pistmist heanaaberlike või neutraalsete suhetega meie ja Venemaa vahel.)