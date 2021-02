Lugejakiri: miks Eestis maskide kohta täit tõde ei räägita?

Olukorras, kus Covid-19 vaktsiini tarned on ebakindlad ning suur osa inimestest ei kiirusta end vaktsineerima, paljud esialgu lausa keelduvad sellest, on maskikandmise tähtsus Covid-19 pandeemia ohjeldamisel ilmselge. Ja tänaseks hakatakse mitmel pool maailmas tasapisi aru saama ja tunnistama, et kirurgilised maskid, sallikesed ja iseõmmeldud korduvkasutatavad maskid ei ole koroonaviiruse vastu võitlemiseks piisavad. Vaja on tõelist kaitsemask-respiraatorit, mis vastaks vähemalt N95, KN95 või FFP2 standardile. N95, KN95 või FFP2 maske peetakse isikukaitsevahendite kullastandardiks, kuna need blokeerivad 95 protsenti suurtest ja väikestest osakestest, sealhulgas viirusosakesed. Kirurgilised ehk meditsiinilised rohesinised lõdvad lapikesed, mis istuvad kandja näos nii vabalt, et servade vahelt igas suunas nii tuul kui viirusosakesed läbi puhuvad, on tegelikult enesepettus.