ÜLEVAADE. Soov leevendada asüülinõudeid jätab Rootsi valitsuse vankuvale pinnale

Liberaalide esimees Nyamko Sabuni leiab, et valitsuse kava on vastuolus nad tunamullu võimule aidanud nn jaanuarikokkuleppega, sest suurendab sisserännet ning mõjutab seeläbi ka kahe vasakpoolse valitsuserakonna ja kahe parempartei heakskiidetud eelarvealuseid.

Sotsiaaldemokraadist peaminister Stefan Löfven on sellise võimaluse välistanud. «Vastus on ei. Töötasime need ettepanekud välja, sest usume, et need on õiged. Oleme kogu aeg kutsunud Liberaale nende küsimuste üle arutama. Neil pole sellist huvi olnud,» lausus ta läinud kuul parlamendis peetud erakonnajuhtide debatis.