Poolas tehakse aastas hinnanguliselt ligi tuhat aborti ning ligi 90 protsendil juhtudel on põhjus just kõrvalekalletega loode, kolmandiku neist moodustavad Downi sündroomiga looted.

Paremäärmuslik erakond Ühendatud Poola esitles hiljuti õigusakti, mille alusel rajatakse tõsise puudega laste sünnitajatele eraldi haigla. Justiitsministeeriumi kõneisik teatas televisioonis, et sellega luuakse eraldi ruum naistele, kus saab nutta ning nõu, mida edasi teha.

Naiste õiguste eest võitlejad ei ole sellise pakkumisega rahul, sest see sunniks naisi sünnitama lapsi, kes ei jää ellu, on juba surnud või tõsise puudega. Lisaks tahetakse, et riik ei rajaks nutmiseks eraldi asutusi, vaid tagaks õigused, mis ei põhjustaks liigseid pisaraid.