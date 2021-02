Tänavu talvel moeröögatuseks saanud talisuplus on toonud ka linnainimeste teadvusse, et jää all ujuvad hülged. Karvaseid mereelukaid on nähtud koguni Tallinna Vanasadama Admiraliteedi basseinis ja Kärdla taliujumiskeskuses, kalurid on konkurentide peale pahased.