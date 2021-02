Kuigi maailma majandus pole sugugi seal, kus see oli aasta tagasi, enne suurt koroonaepideemiat, aitavad teated Hiina ja USA majanduse taastumisest siiski turgudel optimismi üleval hoida. Moody analüütikud ütlesid, et praegu toimib USA majandus 81 protsendi peal oma koroonaeelsest koguvõimsusest. Samas hoiatas USA rahandusminister Janet Yellen, et USA majandusel – maailma naftatarbijal number üks – on ees rasked kuud, enne kui koroona päriselt seljatatakse. Maailma naftatarbija number kaks – Hiina – on üsna heal taastumisteel. New York Timesi andmetel on tegu lausa ainsa suure majandusega, mis on koroonakriisist nii hästi toibunud, et võib jälle kasvust rääkima hakata.