Humanitaarkool pöörab näo väljapoole

Samamoodi tunnistas ka vastne rektor Tõnu Viik ise ETV «Esimeses stuudios», et ega suuri erimeelsusi kahe kandidaadi vahel olnudki.

Ülikooli siseeluga kursis olevate inimeste sõnul annab see tunnistust sellest, et sügisel tehnikaülikooli etteotsa siirdunud Tiit Landi järel on Tallinna Ülikooli suund nüüd selgelt paigas ning ühtegi akuutset poliitilist küsimust õhus ei olegi. Kui, siis vajatakse heas mõttes peenhäälestamist. Ja ega veidi uut hingamist ka paha tee, kuigi tõenäoliselt jääb juhtkond pigem samaks.