Kalle Klandorf – hammustab toitja kätt

Talvel 1996/1997 oli Tallinna linnapea Robert Lepikson. Toona leidus hulk linnaametnikke, kes olid pikkade tööaastate järel Tallinna linna rahvasaadikute nõukogu täitevkomitees jõudnud valgustatud äratundmisele, et talvel sajabki lund, et soolamine muudabki lume läbimatuks plögaks, et sahk lükkabki selle tee serva valli ja et kevadel sulabki lumi ära; miks juhm linnarahvas seda ei mõista?