Kuidas hindavad Eesti eurosaadikud Josep Borrelli visiiti Moskvasse?

Moskva visiit oli vale, seda polnud meile vaja

Andrus Ansip (Reformierakond, Uuenev Euroopa) FOTO: Madis Veltman

«See on hea moment minna, et kohtuda Venemaa ametivõimudega ja nendega rääkida. Ma ei jaga arvamust, et kui asjad lähevad halvaks, siis te ei räägi. Vastupidi. Mul oleks väga hea meel näha Navalnõid, kui venelased seda lubavad,» ütles Borrell kümme päeva tagasi ajakirjanikele.

Öeldakse küll, et igast kohtumisest on võimalik mõlemal poolel saada kasu, kui ei asuta kohe alguses eitavale seisukohale. See kohtumine oli aga nii valel ajal ja nii vales kohas, et sellest sai võita ja võitis ainult Putin. Ei olnud hea moment minna, ei olnud hea koht, kuhu minna, ei lubatud Borrellil kohtuda Navalnõiga. Sisuliselt saadeti visiidiga sõnum, et midagi hullu pole ju juhtunud ja elu läheb edasi nagu ennegi. See visiit oli vale, seda polnud meile vaja.