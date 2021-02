Koalitsioonileping näeb ette RMK raiesurve vähendamise

Raiemahtu vähendav määrus vähemalt esialgu kavas ei ole

Asekantslerite Harry Liivi ja Marku Lampi tegevusele on raske hinnangut anda

Keskkonnaminister Tõnis Mölder (KE) leiab, et metsanduse arengukava koostamine võiks saada lähikuudel raamistiku.



Toomas Kask: Härra Mölder, miks te selle portfelli üldse vastu võtsite, kui oli ju teada, et kohe võib minna jamaks?

Kindlasti ei olnud see lihtne otsus, ma võtsin päris olulise aja kaalumiseks. Ma adun, et tõepoolest on nii-öelda lõkkeid või kuumi tükke selles valdkonnas hästi palju, mis vajavad operatiivset lahendamist. Kui vaadata koalitsioonilepingut, on see valdkond üks ambitsioonikamaid. Euroopa Liidust tulevad vahendid on järgmistel aastatel ja pikas perioodis just selles valdkonnas, on võimalus midagi päriselt ära teha.

Kask: Millises seisus teile ministeerium üle anti?

Täna on seda veel vara öelda, olen ametis olnud ainult poolteist nädalat. Heal juhul olen saanud ainult pealmise kihi läbi käia. Veel ei tea, mis peitub pinna all. Julgen eeldada ja loota, et kõik inimesed, kes on selles majas ajalooliselt töötanud, on teinud otsuseid, lähtudes Eesti loodusest. Samal ajal tuleb tunnistada, et poliitilised lähenemised küsimustele on erinevatel erakondadel olnud erinevad.

Ülle Harju: Te saite hiljuti teada ehmatava uudise, et Pakri poolsaare lähedal, looduskaitseala külje all, pumbatakse suurtes kogustes ümber ohtlikke naftasaadusi. Reageerisite kiirelt ja palusite asja peatada niikaua, kuni olete veendunud, et kaupade laevalt laevale laadimisel on tagatud ohutus. Milles on seal veel vaja veenduda, kui saaks kiirelt asja üldse ära lõpetada? On kõlanud ettepanekud, et ohtliku kauba ümberlaadimine võiks toimuda ainult sadamas.

Eelkõige on vaja saada täpne ülevaade, mida on viimase aasta või pooleteise jooksul tehtud ja võib-olla jäetud tegemata ning millele ei ole tähelepanu juhitud. Minu jaoks on kõige olulisem saada teada, kas ja kuidas peaks määrusi või seadusi muutma, et selline tegevus oleks teatud tingimustel Eesti vetes lubatud, või kui mitte lubatud, siis kuidas seda reguleerida sadamaaladel. Tundub, et esmapilgul on jäänud tähelepanu alt välja maksupoliitika ja keskkonna tasakaal.

Kask: Kas varasem tegevus või tegevusetus võib olla põhjustatud kellegi isiklikest, võib-olla ka majanduslikest huvidest?