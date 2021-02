Borrelli pressikonverentsil mustas sputniklane Lätit

Muuseas avaldas Lavrov kahetsust, et «teatud jõud» ELis kasutasid pandeemiat ära ja süüdistasid Venemaad valeinfo levitamises. «Kui me tõesti tahame need infosõjad lõpetada, peaksime avama ELiga uued kanalid, et saaksime rääkida faktidest ja desinformatsioonist professionaalsel tasemel,» soovitas ta. «See on meie pakkumine ja see jääb jõusse.»