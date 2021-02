Et riigikogu spiiker Henn Põlluaas (EKRE) teatas, et tema enne märtsis toimuvaid korralisi juhatuse valimisi kohast ei loobu, ning traditsiooniliselt kuulub üks aseesimeeste kohast opositsiooni suurimale erakonnale ehk praegusel juhul EKRE-le, tähendanuks selline asjade käik, et juhatusse hakkab kuuluma kaks EKRE liiget. Sellele olid aga vastu sotsiaaldemokraadid. «Kui riigikogu juhatuses peaks sattuma nii, et ta on pärast esmaspäeva ühe erakonna pantvang, siis ei ole see väga normaalne. Loodame, et seda olukorda õnnestub vältida,» ütles sotsiaaldemokraatide juht Indrek Saar.