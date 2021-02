Eesti lühiuudised

Jesse: kui perearst kutsub vaktsineerima, siis minge

Sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler Maris Jesse sõnas eile Kuku raadio saates «Nädala tegija», et praegu on perearstikeskustele antud luba vaktsineerida ka tööealisi inimesi, kui on reede õhtul kell kuus, mõned inimesed on jäänud tulemata ning on oht, et doosid võiksid raisku minna. «Kõige olulisem on see, et vaktsiinidoosid ei läheks raisku. Dokumenteerige, miks just need inimesed,» sõnas ta. «Ei tohi karta kutset. Kui perearst teile helistab ja kutsub vaktsineerima, siis kindlasti palun minge,» kutsus ta üles. PM