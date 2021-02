Infotehnoloogiline progress on siin iseäranis ilmekas, sest mõned aspektid on siin vastupidised Johannes Gutenbergi trükirevolutsiooniga juhtunule. Rääkimata kirja leiutamisest ja kirjaoskuse levikust, mis on revolutsiooniline ainult inimliigi kui terviku ajaloo taustal.