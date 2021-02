Ahhaa töötajad rajasid teaduskeskuse taha lumelinna

Ahhaa teaduskeskuse taga avati krõbeda külmaga nädalavahetusel kõikidele huvilistele lumelinn, kus on mitme liurajaga kelgumägi, suur lumemüür, jäätunnel ja palju muud vahvat.

Lumelinna rajamise idee esitas Ahhaa ekspositsioonijuht Mihkel Sild, et pakkuda peredele head võimalus nautida ühist tegevust värskes õhus. Silla sõnul on võimalik peale kelgutamist minna soovi korral teaduskeskusse, kus märtsi alguseni on avatud keskuse läbi aegade menukaim näitus «Ahhaa, foobiad!».