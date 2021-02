Jaanus Mägi, Hanna Esko: kas sponsor ei vastuta millegi eest?

Ameerikas pole aga kunagi nupukatest juristidest puudust olnud ja sellest ajast on niisuguste lepingute standardne osa käitumisreeglid ja moraaliklauslid, mille rikkumine annab äriühingule eelkõige võimaluse lepingust taganeda. Tihti on brändi maine selleks ajaks juba kahjustada saanud üksnes seose tõttu avalikkuse hukkamõistu osaks saanud näitleja või sportlasega. Moraaliklausleid on sporditalentide lepingutesse lisatud alates 1921. aastast, kuid suurema tähtsuse on sätted omandanud viimastel aastakümnetel. Kuulsamad näited, kus sponsorid lõpetasid lepingu moraaliklauslile tuginedes, pärinevad 2010. aastast, kui avalikkuse ette toodi Tiger Woodsi abieluvälised suhted, ning 2012. aastast, kui Lance Armstrong tunnistas dopinguainete tarvitamist sportlaskarjääri edendamiseks.