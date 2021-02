Meie seatud prioriteedid kehtivad ka 2021. aastal. Hoiame endiselt tähelepanu all ränki inimõiguste rikkumisi, naiste ja laste õigusi, võitleme karistamatuse vastu, tegeleme konfliktide ennetamisega ning püüame nõukogu pilku rohkem tulevikku pöörata, suurendades teadlikkust uutest ohtudest, sealhulgas küberruumis. Mõistagi oleme valvsad meie regioonis toimuva suhtes ning vajaduse korral tõstame need teemad ÜRO tähelepanu keskmesse. Näiteks korraldasime äsja oma teise virtuaalistungi inimõiguste rikkumiste teemal Valgevenes.

Julgeolekunõukogu tööriistakasti – sõnavõtud, läbirääkimised, kohtumiste korraldamine, teemade tõstatamine – kasutamisel on meie meeskond nüüd märksa kogenum. Küll on pandeemia tingimustes võimalused aga muutunud: virtuaalmaailmas on piirid ametlike ja mitteametlike kohtumiste vahel hägustunud, üksmeelt on vaja rohkem ning vähene koridoridiplomaatia on kolinud nüüd lausa miinuskraadides välikohvikutesse.