Eelmisel nädala pakaseliste ilmadega on taevalaotuses pakkunud vaatemängu valgussambad, mis on õhus hõljuvate kristallide halovorm. Erinevalt ülejäänud halovormidest tekivad sambad vaid valguse peegeldumise tõttu, mistõttu võtavad need oma valgusallika värvi. Valgus peegeldub õhus hõljuvate plaatjate jääkristallide põhitahkudelt.