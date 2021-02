«Praegu on jõed kaldaäärest jäätunud, keskel on vaba vesi – kui loom üle jõe ujuda tahab, ei pruugi ta enam jõest välja saada,» tõdes Sven Začek, kes on jäädvustanud Emajõe ääres ühe dramaatilise «seahetke» ehk metseakuldi võitluse ellujäämise eest.

«Loom oli ilmselt otsustanud jõge ületada, kuid avastas, et mõlemad jõekaldad on ääristatud jääga, mille peale pole võimalik ennast upitada, sest see on liiga nõrk, murdub läbi,» rääkis loodusfotograaf.