Jaano Martin Ots: suured kalad sogases vees

Juba aasta jagu on suurim igapäevane uudis, et erilist uudist pole. Kuigi sõnumeid oleks nagu palju, on päev uus, aga sama jama. Nakkuskõver käib üles-­alla, piiranguid leevendatakse-karmistatakse, maskid langevad ja tõusevad. Lõviosa lennukipargist tolmub mahajäetud lennuväljadel, aga turismifirmad reklaamivad tulevasi reise. Tavainimesele on piirid kinni, aga president suusatab Šveitsis ning mõnigi teine privilegeeritu postitab palmipilte.