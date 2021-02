Möödunud aasta lõpul Euroopa Liidus alguse saanud vaktsineerimine Covid-19 vastu jätkub aina kiiremas tempos. Loomulikult soovivad nii liikmesriigid kui ka Euroopa Komisjon, et see toimuks veel nobedamalt, kuid tuleb arvestada olemasoleva võimekusega vaktsiini tootmisel ja tarnimisel. Ideaal­stsenaariumi korral oleks 2021. aasta märtsiks kaitsesüsti saanud 80 protsenti tervishoiutöötajatest ja ühiskonna eakamatest liikmetest ning suve lõpuks 70 protsenti täisealisest elanikkonnast.

Ettevalmistused vaktsineerimislaineks on olnud põhjalikud. Kokku on Euroopa Komisjon tänaseks ostnud 2,3 miljardit potentsiaalset doosi Covid-19 vaktsiini kuuelt tootjalt ning läbirääkimised käivad veel mitme ettevõttega. Sellest kogusest piisab nii kõigi eurooplaste vaktsineerimiseks kui ka meie heade partnerite toetamiseks, näiteks idapartnerluse riikides. Juba mainitud 70 protsendi täiskasvanud elanikkonna vaktsineerimine tagab nn karjaimmuunsuse, mille kiire saavutamine on eriti oluline viiruse muteerumise tõttu.