Majanduse lühiuudised

Lagarde: koroonavõla tühistamine ei ole mõeldav

Euroopa Keskpanga (EKP) direktor Christine Lagarde lükkas tagasi ettepanekud tühistada euroala riikide võetud võlad. «Selle võla tühistamine on mõeldamatu,» ütles Lagarde. «See rikuks Euroopa lepet, mis keelab rangelt riikide rahalise finantseerimise.» Üle saja majandusteadlase esitas reedel EKP-le üleskutse teha euroala majandusele riigivõla kustutamisega 2,5 triljoni eurone ergutussüst. Majandusteadlased märkisid avalikus kirjas, et veerand eurot kasutavate riikide võlast kuulub hetkeseisuga EKP-le. «Teisisõnu oleme me endale võlgu 25 protsenti oma võlast,» kirjutasid nad. AFP/BNS