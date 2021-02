Postimehel õnnestus rääkida anonüümseks jääda soovinud naisega, kelle eakas ema on hooldatav ühes Tallinna raviasutuses. Dementsuse all kannatav kõrges eas proua veedab päevi peamiselt liikumatuna voodis ega tunne sageli ära ka talle külla tulnud sugulasi. Jaanuari keskel helistati hooldatava tütrele ning küsiti, kas ta on eestkostjana nõus oma ema vaktsineerimisega.

«Mina ütlesin, et teie olete arstid ja meditsiinitöötajad, mina küll vastu pole. Täitsin vajaliku paberi ja digiallkirjastasin, läks mööda teatud aeg ja mulle helistati hooldusasutusest ning öeldi, et ema on saanud koroona. See oli mulle täielik šokk, mõtlesin, kust ta ometi seal koroona sai, ei osanud midagi isegi juurde küsida. Arvan, et ta sai selle hooldekodu töötajalt, sest mina pole kaks kuud emale külla minna saanud. Läks veel mõni päev ja siis ma taipasin pärida, kas emale ikka tehti kaitsesüst. Vastati, et ei tehtud, et ei jätkunud. Ega ma tea, kas see oleks midagi aidanud, sest ainult mõni päev oli paberite allkirjastamise ja haigeksjäämise teate vahel ning kui oled parajasti koroonas, siis vist ka nagunii ei vaktsineerita.»