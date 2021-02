Ta ei soovinud hakata ennustama, kui palju allkirju õnnestub kirjale saada. «See on suur poliitiline mäng ja ma olen selles alles uustulnuk. Loodan, et need, kellel on südametunnistus olemas ja saavad aru, et Josep Borrelli visiit Moskvasse oli väga suur viga ja Euroopa diplomaatia täielik läbikukkumine, ühinevad kirjaga,» lausus Terras.